Corno | Zhang ha già venduto l' Inter per un miliardo di euro Vi svelo i nuovi proprietari

(Di giovedì 8 settembre 2022) La situazione finanziaria in casaè sempre più complicata con Marotta e Ausilio che hanno avuto tantissime difficoltà a chiudere trattative nell'ultima sessione di mercato. In un'vista...

Pall_Gonfiato : Clamorosa indiscrezione di #Corno sul futuro dell'#Inter - RaoulCortes : @90ordnasselA @tvdellosport L' ha detto Elio Corno per primo su' 7 Gold e gli altri subito a fare i pappagalli, ma… - lunatik05288659 : @FootballAndDre1 Infatti è la solita panzana. Fonte Elio Corno dico solo questo. La realtà è che a Zhang lo dovremo… - andremarco__ : Elio Corno a @7goldsport: “Dall’Inghilterra fanno sapere che l’#Inter sia stata ceduta al fondo #Pif per 1.2 mlrd… -

A gettare ulteriormente benzina sul fuoco ci ha pensato Eliosu 7 Gold, il giornalista di fede nerazzurra che ha annunciato la notizia di una cessione imminente da parte di: 'Ho saputo ...Nella notte delle amarezze e delle critiche, per una sconfitta senza attenuanti in Champions col Bayern , che lascia l' Inter sempre più in crisi dopo il ko nel derby, arriva una notizia che ...Le ultime Inter news registrano nuove voci sulla cessione del club da parte di Zhang. Ufficiale durante i Mondiali: ecco a chi vende ...Altra notizia incredibile in casa Inter: c'è stato l'annuncio in diretta con la possibile cessione del club nerazzurro ...