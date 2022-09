Conference League 2022/2023: risultati e classifiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutti i risultati e le classifiche della Conference League 2022/2023. Si apre la fase a gironi con un’italiana a caccia della qualificazione agli scontri diretti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica Hearts Fiorentina Istanbul Rigas FS PRIMA GIORNATA – Giovedì 8 settembre Ore 18.45 Hearts-Istanbul Ore 18.45 Fiorentina-Rigas FS SECONDA GIORNATA – Giovedì 15 settembre Ore 21 Rigas FS-Hearts Ore 21 Istanbul-Fiorentina TERZA GIORNATA – Giovedì 6 ottobre Ore 21 Rigas FS-Istanbul Ore 21 Hearts-Fiorentina QUARTA GIORNATA – Giovedì 13 ottobre Ore 18.45 ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutti ie ledella. Si apre la fase a gironi con un’italiana a caccia della qualificazione agli scontri diretti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. GRUPPO A Classifica Hearts Fiorentina Istanbul Rigas FS PRIMA GIORNATA – Giovedì 8 settembre Ore 18.45 Hearts-Istanbul Ore 18.45 Fiorentina-Rigas FS SECONDA GIORNATA – Giovedì 15 settembre Ore 21 Rigas FS-Hearts Ore 21 Istanbul-Fiorentina TERZA GIORNATA – Giovedì 6 ottobre Ore 21 Rigas FS-Istanbul Ore 21 Hearts-Fiorentina QUARTA GIORNATA – Giovedì 13 ottobre Ore 18.45 ...

Ticinonline : Zurigo, ma chi sei veramente? #zurigo #basilea #europaleague #conference @EuropaLeague @europacnfleague - robvaru : RT @PatrickASRfan: QUESTA SARÀ LA NUOVA INTRO UFFICIALE DELLA CONFERENCE LEAGUE ?? AMICI ROMANISTI, ABBIAMO LASCIATO LA NOSTRA IMPRONTA ????… - zazoomblog : Fiorentina: debutto in conference League stasera (1845) contro il Riga. Torna Cabral. Formazioni - #Fiorentina:… - Agato_Agato : Non so se sperare che Handanovic pari tutto col rischio che non lo toglie più o che faccia una cappella col rischio… - Daniele20052013 : Fiorentina, Franchi semivuoto per la Conference League -