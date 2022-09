Claudia Pandolfi | «Non ditemi che sono un' attrice»

aLaliselereza : Oggi a #Venezia79 'Blonde' con Ana de Armas e 'Siccità' di Virzì con un cast geniale tra cui Claudia Pandolfi, Max… - filglor : RT @domenicomarock: All’Excelsior un’immensa Stefania Sandrelli incontra casualmente Valerio Mastandrea e Claudia Pandolfi e partono gag e… - proudofjfc : RT @domenicomarock: All’Excelsior un’immensa Stefania Sandrelli incontra casualmente Valerio Mastandrea e Claudia Pandolfi e partono gag e… - nuny_pontra : RT @domenicomarock: All’Excelsior un’immensa Stefania Sandrelli incontra casualmente Valerio Mastandrea e Claudia Pandolfi e partono gag e… - _VClara_ : RT @domenicomarock: All’Excelsior un’immensa Stefania Sandrelli incontra casualmente Valerio Mastandrea e Claudia Pandolfi e partono gag e… -

il Democratico

... Siccità è un film corale scritto da Virzì con Paolo Giordano e interpretato da Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno,, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, ...Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno,, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco. Roma, senza ... “Era un veleno…”: il dramma della malattia di Claudia Pandolfi Nel Concorso veneziano arrivano uno dei film più chiacchierati e attesi, Blonde, il biopic su Marilyn Monroe con Ana De Armas, nel Fuori Concorso spazio alla distopia corale di Paolo Virzì Siccità. Do ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...