Calcio: il vincitore del Pallone D’Oro 2022 riceverà anche la copia del Premio in NFT (Di giovedì 8 settembre 2022) l’NFT salpa nel mondo del Calcio. Il vincitore del sessantaseiesimo Pallone D’Oro 2022, la cui cerimonia di premiazione è prevista a Parigi il prossimo 17 ottobre, riceverà infatti anche una copia digitale sotto forma di “non fungibile token”, ovvero dei certificati digitali basati sulla tecnologia blockchain utili a identificare una proprietà di un prodotto non replicabile. La notizia è emersa nella giornata di giovedì 8 settembre dagli organizzatori della rassegna. Si tratta di un sistema che sta investendo tutti i principali settori dell’intrattenimento (con un occhio di riguardo verso la moda), sempre più in voga e di uso comune, in questo caso particolarmente calzante visto il grande prestigio del riconoscimento L’evento verrà trasmesso in diretta ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) l’NFT salpa nel mondo del. Ildel sessantaseiesimo, la cui cerimonia di premiazione è prevista a Parigi il prossimo 17 ottobre,infattiunadigitale sotto forma di “non fungibile token”, ovvero dei certificati digitali basati sulla tecnologia blockchain utili a identificare una proprietà di un prodotto non replicabile. La notizia è emersa nella giornata di giovedì 8 settembre dagli organizzatori della rassegna. Si tratta di un sistema che sta investendo tutti i principali settori dell’intrattenimento (con un occhio di riguardo verso la moda), sempre più in voga e di uso comune, in questo caso particolarmente calzante visto il grande prestigio del riconoscimento L’evento verrà trasmesso in diretta ...

massimo_chiodo : @F1N1no La verità sai qual e: lui è tornato come vincitore come se la squadra fosse fallita senza lui. Ma non è cos… - Matteofabioz : Eh proprio ieri sera si è confermato vincitore per la città di Milano, Il #Milan con una splendida doppietta di una… - SweetJohnsonG4L : @matteosalvinimi @Nkunkismo7 Il Calcio Como 1907 vincitore di 3 coppe Italia di serie c - marcosavona : @LKinoshi Ma adesso tutti ne parlano come fosse già vincitore del pallone d'Oro? Ma minchia, aspettate che giochi a… - Carola42113315 : RT @quintmaister88: ??? #Montebolone_Calcio ?? STAGIONE 2021/2022 #calcioa7-@PaviaTornei-GIRONE B @asi_nazionale ???? Vincitore Serie B C7 C… -