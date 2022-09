Bilancia (Di giovedì 8 settembre 2022) Consigli per essere la miglior possibile nelle prossime tre settimane: 1) Assicurati che la tua attenzione ai dettagli non diventi troppo fredda. Di tanto in tanto scaldala. Invita il cuore ad aggiungere i suoi consigli alle osservazioni... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) Consigli per essere la miglior possibile nelle prossime tre settimane: 1) Assicurati che la tua attenzione ai dettagli non diventi troppo fredda. Di tanto in tanto scaldala. Invita il cuore ad aggiungere i suoi consigli alle osservazioni... Leggi

