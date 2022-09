Bene Onana: solo due le sbavature in una serata quasi perfetta (Di giovedì 8 settembre 2022) André Onana ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Inter Esordio quasi da incorniciare per André Onana con la maglia dell’Inter. Il portiere camerunense si è dimostrato molto reattivo e ha forse evitato un passivo più pesante contro un Bayern Monaco apparso di un’altra categoria. “Nel primo tempo, il Bayern ha tirato quattordici volte verso Onana e solo il caso ha voluto che segnasse soltanto una volta, un gol peraltro bellissimo, grazie alla giocata d’alta scuola di Sané sul lancione di Kimmich. L’Inter è rimasta a galla grazie all’imprecisione di Coman (che ha calciato in tribuna con Onana in uscita disperata davanti a sé) e pure grazie alle parate dell’ex portiere dell’Ajax, ieri alla prima da titolare”. André Onana“Nella notte dell’esordio, il Bayern ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Andréha fatto il suo esordio con la maglia dell’Inter Esordioda incorniciare per Andrécon la maglia dell’Inter. Il portiere camerunense si è dimostrato molto reattivo e ha forse evitato un passivo più pesante contro un Bayern Monaco apparso di un’altra categoria. “Nel primo tempo, il Bayern ha tirato quattordici volte versoil caso ha voluto che segnasse soltanto una volta, un gol peraltro bellissimo, grazie alla giocata d’alta scuola di Sané sul lancione di Kimmich. L’Inter è rimasta a galla grazie all’imprecisione di Coman (che ha calciato in tribuna conin uscita disperata davanti a sé) e pure grazie alle parate dell’ex portiere dell’Ajax, ieri alla prima da titolare”. André“Nella notte dell’esordio, il Bayern ...

