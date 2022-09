Atalanta, un attaccante torna in gruppo (Di giovedì 8 settembre 2022) Buone notizie per mister Gasperini: nella doppia seduta di oggi in vista della cremonese l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel si è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Buone notizie per mister Gasperini: nella doppia seduta di oggi in vista della cremonese l'dell'Luis Muriel si è...

