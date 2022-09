Annamaria Franzoni | vacanze a Cogne | nella villetta in cui fu ucciso il figlio Samuele

(Di giovedì 8 settembre 2022)e’ tornata aquest’estate per trascorrere ledi Ferragostodi Montroz, a(Aosta), dove il 30 gennaio 2002 fuilletto. Per quel delitto la donna – che si e’ sempre professata innocente – e’ stata condannata a 16 anni e ha scontato la pena. La notizia – come riportato da La Stampa e Corriere della Sera – e’ stata pubblicata dal settimanale ‘Giallo’, corredata da alcune fotografie., 51 anni, era gia’ tornata nel gennaio scorsoper alcuni giorni di vacanza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

rep_torino : Cogne, Annamaria Franzoni ha trascorso le vacanze di Ferragosto nella villetta con il marito [di Paolo Viotti] [agg… - infoitinterno : Cogne: Annamaria Franzoni ha trascorso le vacanze di Ferragosto nella villetta - peterkama : SUI GIORNALI E' COSì 'Annamaria Franzoni è ritornata nella villetta di Cogne dove nel 2002 uccise il figlio Samuele… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Cogne, Annamaria Franzoni ha trascorso le vacanze di Ferragosto nella villetta con il marito [di Paolo Viotti] https://t.co… - docdestu : Annamaria Franzoni è ritornata nella villetta di Cogne -

, vacanza a Cogne/ "Ferragosto in villetta dove uccise Samuele" Va altresì precisato che la stipula dell'armistizio con gli Alleati, oggetto del proclama Badoglio, avvenne in ...Grado di felicità all'arrivo Incalcolabile!, vacanza a Cogne/ "Ferragosto in villetta dove uccise Samuele" Oltre 3.900 sono invece gli euro raccolti con il crowdfunding per il ...Annamaria Franzoni e’ tornata a Cogne quest’estate per trascorrere le vacanze di Ferragosto nella villetta di Montroz, a Cogne (Aosta), dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso il figlioletto Samuele. Per ...AOSTA, 08 SET - Annamaria Franzoni è tornata a Cogne quest'estate per trascorrere le vacanze di Ferragosto nella villetta di Montroz, a Cogne (Aosta), dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso il figlioletto ...