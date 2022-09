Altamura | otto anni fa tentato omicidio con scambio di persona | un arresto Carabinieri

(Di giovedì 8 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Nucleo Investigativo di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di un 29enne, censurato e già detenuto per altra causa, indagato pere porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), nella mattinata del 24 settembre 2014, presso l’ospedale Perinei di, l’indagato, su mandato di un esponente della criminalità organizzata ...

Altamura, otto anni fa tentato omicidio con scambio di persona: un arresto I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzio ...