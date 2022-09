AEW | Daniel Garcia diventa “Pure Champion” della ROH

(Di giovedì 8 settembre 2022) Stanotte a Buffalo, New York, qualcuno ha giocato in casa. Questo qualcuno era, il quale ha strappato il titoloRing of Honor di “” dalle mani di Wheeler Yuta. Il ragazzo di Buffalo, forte del supporto dei suoi concittadini, ha intrappolato Yuta nella “Code of Honor”, costringendolo alla resa per sottomissione. Al terminecontesa, Bryanson è entrato nel ring ed ha omaggiato il neo-campione aggiustandogli la cintura alla vita. Durante la celebrazione è apparso Chris Jericho sulla rampa, il quale ha urlato la sua frustrazione perché, vincendo questo titolo, èto un vero “Wrestler”, e non più uno “sport-entertainer”.

