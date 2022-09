Us Open 2022, Sinner-Alcaraz: atto quinto: in palio la prima semifinale Slam (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una rivalità già degna di essere inserita nei libri di storia del tennis: nella notte italiana di mercoledì andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium di New York, il quinto confronto diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Appena due mesi fa, i due giocatori si erano affrontati nella loro prima sfida in un torneo del Grande Slam, agli ottavi di finale di Wimbledon; poi, pochi giorni dopo, ancora nella finalissima dell’Atp 250 di Umago. Stavolta, la posta in palio sarà ancora più alta: chi vince, conquista la prima semifinale in carriera a livello Major, agli Us Open 2022. Sinner, forte degli ultimi due incroci vinti, proprio a Londra con lo score di 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 e sulla terra rossa croata in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una rivalità già degna di essere inserita nei libri di storia del tennis: nella notte italiana di mercoledì andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium di New York, ilconfronto diretto tra Jannike Carlos. Appena due mesi fa, i due giocatori si erano affrontati nella lorosfida in un torneo del Grande, agli ottavi di finale di Wimbledon; poi, pochi giorni dopo, ancora nella finalissima dell’Atp 250 di Umago. Stavolta, la posta insarà ancora più alta: chi vince, conquista lain carriera a livello Major, agli Us, forte degli ultimi due incroci vinti, proprio a Londra con lo score di 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 e sulla terra rossa croata in ...

