US Open 2022: incredibile Karen Khachanov, elimina Nick Kyrgios in cinque set e raggiunge la semifinale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Colpo a sorpresa di Karen Khachanov agli US Open. Il russo, dopo tre ore e 39 minuti di grande lotta e contro tutto l’Arthur Ashe Stadium, riesce a battere colui che da tutti era ritenuto ormai il favorito numero 1 del torneo, l’australiano Nick Kyrgios. 7-5 4-6 7-5 6-7(3) 6-4 il punteggio finale, che gli consente di arrivare a giocarsi un posto nell’ultimo atto con il norvegese Casper Ruud. C’è chi fa notare come, nei precedenti tra i due K, sei degli otto set giocati siano terminati al tie-break. Il destino sembra questo anche in un primo set che non si distingue certo per entusiasmare le folle, dato che fino al 6-5 Khachanov solo nel quarto game, con Kyrgios al servizio, si arriva a 30. Dopo il perfect game del russo nell’11° gioco, invece del tie-break si va in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Colpo a sorpresa diagli US. Il russo, dopo tre ore e 39 minuti di grande lotta e contro tutto l’Arthur Ashe Stadium, riesce a battere colui che da tutti era ritenuto ormai il favorito numero 1 del torneo, l’australiano. 7-5 4-6 7-5 6-7(3) 6-4 il punteggio finale, che gli consente di arrivare a giocarsi un posto nell’ultimo atto con il norvegese Casper Ruud. C’è chi fa notare come, nei precedenti tra i due K, sei degli otto set giocati siano terminati al tie-break. Il destino sembra questo anche in un primo set che non si distingue certo per entusiasmare le folle, dato che fino al 6-5solo nel quarto game, conal servizio, si arriva a 30. Dopo il perfect game del russo nell’11° gioco, invece del tie-break si va in ...

