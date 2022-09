Ultime Notizie – Fdi: Urso a Kiev e poi a Washington. Fonti: “No condizionamenti, tutela interessi nazionali” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una visita nei prossimi giorni a Kiev e poi un’altra a Washington: il senatore Adolfo Urso, confermano all’Adnkronos in ambienti di Fratelli d’Italia, partirà nei prossimi giorni per le due missioni internazionali “a dimostrazione che Fdi non si fa condizionare da nessuno rispetto alla tutela degli interessi nazionali e della sua collocazione atlantica”. Mentre la Russia minaccia una ‘tempesta globale’ per le sanzioni imposte a causa della guerra e sulla campagna elettorale incombe il rischio di ingerenze straniere, Urso volerà prima in Ucraina e poi negli Stati Uniti, dove circa tre mesi fa, da presidente del Copasir, si è già recato in visita istituzionale insieme a una delegazione del Comitato. In più occasioni il senatore Fdi ha ribadito il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una visita nei prossimi giorni ae poi un’altra a: il senatore Adolfo, confermano all’Adnkronos in ambienti di Fratelli d’Italia, partirà nei prossimi giorni per le due missioni inter“a dimostrazione che Fdi non si fa condizionare da nessuno rispetto alladeglie della sua collocazione atlantica”. Mentre la Russia minaccia una ‘tempesta globale’ per le sanzioni imposte a causa della guerra e sulla campagna elettorale incombe il rischio di ingerenze straniere,volerà prima in Ucraina e poi negli Stati Uniti, dove circa tre mesi fa, da presidente del Copasir, si è già recato in visita istituzionale insieme a una delegazione del Comitato. In più occasioni il senatore Fdi ha ribadito il ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - FGuardiella : Ucraina ultime notizie. Bombe su Zaporizhzhia, Cina:?«Davvero preoccupanti». Aiea chiede una safe zone Una potente… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: Il Lazio passa da zona malva (profonda) a zona argento. -