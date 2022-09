Ucraina | Putin | ' Nord Stream 2 è pronto per l' uso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Mosca, 7 set. (Adnkronos) - Il gasdotto2 èper iniziare a funzionare. Lo conferma il presidente russo Vladimir. "Non costruiamo nulla senza una ragione", ha dettoparlando all'Eastern Economic Forum di Vladivostok. "Se necessario, attiveremo2", ha affermato, descrivendo l'accusa occidentale secondo cui la Russia sta usando il gas come arma come "una sciocchezza e una follia".