Tutto sulla Vespa orientalis in Italia, tra rischi reali e allarmismi mediatici (Di mercoledì 7 settembre 2022) La specie indigena dell'area del Mediterraneo sta diffondendo verso le regioni centrali e settentrionali del nostro paese a causa del cambiamento climatico Le minacce principali sono per l’apicoltura e per i centri urbani Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) La specie indigena dell'area del Mediterraneo sta diffondendo verso le regioni centrali e settentrionali del nostro paese a causa del cambiamento climatico Le minacce principali sono per l’apicoltura e per i centri urbani

CarloCalenda : Che tra una fesseria e l’altra Salvini proponga un ministero tutto nuovo a Milano ci sta… Meraviglia invece che ge… - gparagone : Mi auguro che prima o poi un magistrato intervenga sulla mangiata di Stato che è stata fatta in nome dell’… - marattin : Grazie a ManagerItalia per questa intervista sulla riforma fiscale. Offre l’occasione di ricordare come abbiamo lav… - DesignPerin : RT @LBasemi: 'La sicurezza prima di tutto!' affermano quelli che oggi non riescono nemmeno a far partire un razzo senza equipaggio costato… - robtic58 : RT @ultimoft: Hola Prystan, regione di Kherson. La chiatta usata per traghettare i rifornimenti ruZZi è stata affondata. C’erano 12 camion… -