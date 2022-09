Travolge, uccide un 24enne e scappa, poi simula il furto dell’auto per farla franca (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ha travolto un ragazzo, che era a bordo della sua moto. Ma anziché fermarsi, prestare soccorso e chiedere aiuto, è fuggito via. Ha ingranato la marcia, è scappato poi, come se non bastasse, per depistare le indagini si è presentato in taxi, a distanza di poche ore dall’incidente, dai Carabinieri e ha finto che qualcuno gli avesse rubato la macchina. Ora, però, il cerchio si è chiuso e Daniel A., 30 anni, è indagato per omicidio stradale, simulazione di reato e omissione di soccorso. Lui che il 31 ottobre del 2021 ha travolto e ucciso Alessandro Tavanti, un giovane di 24 anni. La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Alessandro Tavanti Alessandro, che aveva trascorso il sabato sera con gli amici, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre dello scorso anno stava tornando a casa quando, improvvisamente, un’auto l’ha travolto. A bordo di quell’auto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ha travolto un ragazzo, che era a bordo della sua moto. Ma anziché fermarsi, prestare soccorso e chiedere aiuto, è fuggito via. Ha ingranato la marcia, èto poi, come se non bastasse, per depistare le indagini si è presentato in taxi, a distanza di poche ore dall’incidente, dai Carabinieri e ha finto che qualcuno gli avesse rubato la macchina. Ora, però, il cerchio si è chiuso e Daniel A., 30 anni, è indagato per omicidio stradale,zione di reato e omissione di soccorso. Lui che il 31 ottobre del 2021 ha travolto e ucciso Alessandro Tavanti, un giovane di 24 anni. La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Alessandro Tavanti Alessandro, che aveva trascorso il sabato sera con gli amici, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre dello scorso anno stava tornando a casa quando, improvvisamente, un’auto l’ha travolto. A bordo di quell’auto ...

