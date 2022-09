Traffico Roma del 07-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Luceverdepomeriggioin coda sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo e l’ardeatina per il resto ènella norma solo code per lavori sulla Pontina in corrispondenza di via di Decima Verso il raccordo incidente in città con rallentamenti su Viale Regina Margherita all’altezza di via Salaria e rallentamenti persegnalati sulla Pineta Sacchetti su via Anastasio II e su viale dello Scalo di San Lorenzo al via da oggi in via Caio una riduzione della carreggiata per lavori tra via Sinuessa via Satrico per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene dalla Maria Barbara Taormina è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...