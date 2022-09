Steelrising Recensione, il popolo ha fame? Date loro ingranaggi! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Steelrising Recensione in breve: il soulslike dello studio Spider, autori precedentemente del tanto apprezzato, quanto evidentemente acerbo GDR Action (più o meno) Greedfall è, purtroppo, ancora tanto acerbo quanto il precedente lavoro dello studio. Si vede di certo il lavoro svolto nel tempo dai developer per trasformare le loro molteplici idee brillanti in termini di game design in tratti distintivi. Ma si nota anche, purtroppo, quanto Steelrising sia rimasto troppo ancorato a un formato collaudato, quello del soulslike. Tanto che le succitate idee innovative, che pure in Spider hanno inserito nella macchina assassina steampunk in azione in una meravigliosa distopia della rivoluzione Francese, finiscono per diluirsi un po’ troppo. Ciononostante, Steelrising resta un prodotto più che godibile, con un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)in breve: il soulslike dello studio Spider, autori precedentemente del tanto apprezzato, quanto evidentemente acerbo GDR Action (più o meno) Greedfall è, purtroppo, ancora tanto acerbo quanto il precedente lavoro dello studio. Si vede di certo il lavoro svolto nel tempo dai developer per trasformare lemolteplici idee brillanti in termini di game design in tratti distintivi. Ma si nota anche, purtroppo, quantosia rimasto troppo ancorato a un formato collaudato, quello del soulslike. Tanto che le succitate idee innovative, che pure in Spider hanno inserito nella macchina assassina steampunk in azione in una meravigliosa distopia della rivoluzione Francese, finiscono per diluirsi un po’ troppo. Ciononostante,resta un prodotto più che godibile, con un ...

