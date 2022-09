Spezia, Riccardo Pecini non è più il direttore dell’area tecnica (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Spezia Calcio comunica che Riccardo Pecini non ricoprirà più il ruolo di Chief Football Operations Officer del Club. Tale decisione è stata presa di comune accordo tra le parti, a seguito di una revisione della direzione sportiva del Club. La Proprietà augura a Riccardo Pecini un futuro ricco di successi, sia professionali che personali”. Con questa nota il club ligure ha annunciato la separazione con il proprio direttore dell’area tecnica. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Calcio comunica chenon ricoprirà più il ruolo di Chief Football Operations Officer del Club. Tale decisione è stata presa di comune accordo tra le parti, a seguito di una revisione della direzione sportiva del Club. La Proprietà augura aun futuro ricco di successi, sia professionali che personali”. Con questa nota il club ligure ha annunciato la separazione con il proprio. SportFace.

