Sei capace di perdonare un tradimento? Scoprilo con un test (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tradimento è uno dei pesi più ingombranti nella vita di una coppia. Lo stesso che si trasforma in un fardello troppo grande da sopportare per il cuore di una donna. Ed è chiaro che verrebbe da pensare, o da consigliare a un’amica che ha subito un tradimento, di non perdonarlo. Perché chi tradisce non ama, dicono. Ma la verità è che ogni relazione si mantiene su tacite regole che spesso sono per gli altri incomprensibili, così come può esserlo un tradimento o il perdono dello stesso. Ma quando c’è di mezzo il cuore, non esistono sempre scelte giuste o sbagliate, perché tra queste ci sono tante sfumature che spesso non riusciamo a percepire quando guardiamo una storia da fuori. I problemi di coppia, il mancato dialogo, un errore o una debolezza, i motivi che stanno dietro al tradimento sono tantissimi, alcuni ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilè uno dei pesi più ingombranti nella vita di una coppia. Lo stesso che si trasforma in un fardello troppo grande da sopportare per il cuore di una donna. Ed è chiaro che verrebbe da pensare, o da consigliare a un’amica che ha subito un, di non perdonarlo. Perché chi tradisce non ama, dicono. Ma la verità è che ogni relazione si mantiene su tacite regole che spesso sono per gli altri incomprensibili, così come può esserlo uno il perdono dello stesso. Ma quando c’è di mezzo il cuore, non esistono sempre scelte giuste o sbagliate, perché tra queste ci sono tante sfumature che spesso non riusciamo a percepire quando guardiamo una storia da fuori. I problemi di coppia, il mancato dialogo, un errore o una debolezza, i motivi che stanno dietro alsono tantissimi, alcuni ...

teocorbe : RT @Napalm51: @gualtierieurope @BeaLorenzin @EnricoLetta @nzingaretti @andcasu @clamancini @ROMA_News @pdnetwork @ceciliadelia @RMorassut @… - danieledv79 : RT @laura_ceruti: @ricpuglisi Se non sei capace a fare le campagne elettorali e le sbagli tutte dalla prima all'ultima e di conseguenza i s… - Pietro51531550 : @Noiconsalvini Il vero rischio sei tu, capace di destabilizzare chiunque. Non hai i fondamentali, le spari a casaccio. - koishakknahi : @deborahestop 'Il successo è la pace della mente, che è il risultato diretto dell'autocompiacimento nel sapere ch… - ManfrediLello : @bonucci_leo19 Sei scarso, senza il buon Chiellini non sei capace a difendere... -

I capelli di Liz Truss, il ciclo di AstroSamantha e l'unica disparità di genere ... è una madre " fa leva su quell'ovvietà lì: è una donna una che ha un corpo potenzialmente capace ... Se il corpo non conta, giacché sei donna o uomo non per i gameti che hai ma per la tua sensibilità ... Quando Letta dice attenzione che la destra stravince, dice il fatto. Nudo e crudo ... altrimenti la destra prende una maggioranza eccezionale, capace di fare e disfare anche sul piano ... Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie ... ChiamamiCittà ... è una madre " fa leva su quell'ovvietà lì: è una donna una che ha un corpo potenzialmente... Se il corpo non conta, giacchédonna o uomo non per i gameti che hai ma per la tua sensibilità ...... altrimenti la destra prende una maggioranza eccezionale,di fare e disfare anche sul piano ... Abbonati per continuare a leggeregià abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie ... La Vespina per la nòna