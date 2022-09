Agenzia ANSA

Continua a salire il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle conseguenti inondazioni in Pakistan che oggi ha raggiunto i 1.morti, dopo che nelle ultime 24 ore altre 12 persone hanno perso la vita. Gli ultimi dati sono stati diffusi dalla National Disaster Management Authority (Ndma). Da metà giugno i feriti sono ...Il bollettino regionale Nel Lazio su 9.698 tamponi, ieri si sono registrati 2.131 nuovi casi positivi (+1.sul giorno prima) e 10 decessi (+3). Si contano 503 ricoverati (+9), 37 pazienti nelle ... Salgono a 1.355 i morti per le piogge in Pakistan da metà giugno - Asia Continua a salire il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle conseguenti inondazioni in Pakistan che oggi ha raggiunto i 1.355 morti, dopo che nelle ultime 24 ore altre 12 persone hanno ...I contagiati tornano a essere più dei negativizzati, 274. Ma nell’ultima settimana è ancora -6,44%. Nessun decesso e stabili a 32 i ricoverati ...