Putin: “Non daremo gas e petrolio a chi impone un tetto al prezzo”. E sul grano: “Parlerò con Erdogan per limitare l’export verso l’Ue” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Isolare la Russia è impossibile”. Vladimir Putin torna a parlare e lo fa scagliandosi contro le sanzioni imposte da Stati Uniti e Unione europea, nel bel mezzo della nuova guerra del gas che è entrata nel vivo con il blocco alle forniture attraverso il Nord Stream 1 e in vista del prossimo inverno. Il capo del Cremlino, intervenuto all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, ha dichiarato che “la Russia non ha perso e non sta perdendo nulla a causa della ‘operazione speciale’, ma ha anzi rafforzato la propria sovranità. L’economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente”. Mentre l’Unione europea discute sul tetto al prezzo del gas russo, il presidente definisce la misura “un’altra stupidità che non ha futuro” e avverte che non fornirà più petrolio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Isolare la Russia è impossibile”. Vladimirtorna a parlare e lo fa scagliandosi contro le sanzioni imposte da Stati Uniti e Unione europea, nel bel mezzo della nuova guerra del gas che è entrata nel vivo con il blocco alle forniture attrail Nord Stream 1 e in vista del prossimo inverno. Il capo del Cremlino, intervenuto all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, ha dichiarato che “la Russia non ha perso e non sta perdendo nulla a causa della ‘operazione speciale’, ma ha anzi rafforzato la propria sovranità. L’economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente”. Mentre l’Unione europea discute sulaldel gas russo, il presidente definisce la misura “un’altra stupidità che non ha futuro” e avverte che non fornirà piùe ...

