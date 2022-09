Pnrr | Mims premia BrianzAcque | 50 mln per riduzione perdite | digitalizzazione e monitoraggio

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano, 7 set. (Adnkronos) -“mette a terra” il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con il progetto “delledelle reti di distribuzione dell'acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza Centro – Ovest e BRV ed uniti dell'ATO Monza e Brianza” il gestore pubblico del servizio idrico integrato del territorio ha ottenuto un contributo a fondo perduto del valore di quasi 50 milioni, esattamente 49,997.782 Euro. Al bando del Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibile sono stati presentati 101 progetti. Nella prima finestra temporale, ne sono stati finanziati 21 per un totale di 606 milioni, di cui solo 3 in Regione Lombardia. Quello disi è posizionato al nono posto su scala nazionale ...

