Novità Pensioni: un’ipotesi Pdl 857 attualizzata al 2022, quali chance per il 2023? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come vi avevamo anticipato nel precedente articolo, il lungo lavoro del Dott. Claudio Maria Perfetto prosegue per ulteriori due elaborati, lo scopo ultimo é quello di dare effettive chance di realizzazione di una riforma Pensioni nell’immediato dal 1 gennaio 2023. In questa parte che pubblicheremo oggi il nostro esperto ricorderà per sommi capi i contenuti essenziali della Pdl 857 di Damiano: requisiti minimi di età anagrafica e di anni di contribuzione: 62 e 35. Ricordando che si può andare in pensione con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età e senza penalizzazione. Illustrerà per sommi capi i contenuti essenziali di un’altra proposta che ha seguito quella dell’onorevole Damiano ma che ne riprende, almeno in parte i contenuti essenziali, che é la Pdl 1170 dell’onorevole Rizzetto presentata nel 2018: requisiti minimi di ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come vi avevamo anticipato nel precedente articolo, il lungo lavoro del Dott. Claudio Maria Perfetto prosegue per ulteriori due elaborati, lo scopo ultimo é quello di dare effettivedi realizzazione di una riformanell’immediato dal 1 gennaio. In questa parte che pubblicheremo oggi il nostro esperto ricorderà per sommi capi i contenuti essenziali della Pdl 857 di Damiano: requisiti minimi di età anagrafica e di anni di contribuzione: 62 e 35. Ricordando che si può andare in pensione con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età e senza penalizzazione. Illustrerà per sommi capi i contenuti essenziali di un’altra proposta che ha seguito quella dell’onorevole Damiano ma che ne riprende, almeno in parte i contenuti essenziali, che é la Pdl 1170 dell’onorevole Rizzetto presentata nel 2018: requisiti minimi di ...

