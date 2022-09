Milan, Dest impressiona e insidia Calabria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un esordio promettente e incoraggiante. Degli ultimi arrivati in casa Milan Sergino Dest (foto Ansa) è l'unico ad aver superato il... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un esordio promettente e incoraggiante. Degli ultimi arrivati in casaSergino(foto Ansa) è l'unico ad aver superato il...

AntoVitiello : ???? Prime immagini di Sergiño #Dest, arrivato in prestito dal #Barcellona ??? #Milan Poi direttamente alle visite me… - AntoVitiello : Stop ? al #calciomercato estivo 2022 Il #Milan ??? chiude con le seguenti operazioni: ???? #Origi 1995 ????… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - sportli26181512 : Milan, Dest impressiona e insidia Calabria: Un esordio promettente e incoraggiante. Degli ultimi arrivati in casa M… - RossoneroBlog : Ieri sera per #Saelemaekers primo gol in #ChampionsLeague con il #Milan. #Leao invece è il giocatore di Serie A ad… -