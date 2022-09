Michael Terlizzi commenta l’arresto di suo padre: “Accuse che non stanno nè in cielo nè in terra” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ha fatto molto scalpore ieri la notizia dell’arresto di Franco Terlizzi, diventato noto grazie alla sua partecipazione all’Isola dei famosi. Se non fosse stato un personaggio noto, del resto, la notizia sarebbe rimasta sulle pagine dei giornali di cronaca ma invece, visto che il suo nome è quello di una persona conosciuta, la cosa è stata ripresa un po’ ovunque. Un clamore mediatico che ha travolto la famiglia di Franco Terlizzi che, come spiega suo figlio Michael, mai si sarebbe aspettata un arresto. Famiglia, quella dell’ex concorrente dell’Isola, che tiene anche a precisare che prima di trarre conclusioni, bisognerebbe attendere l’esito delle indagini e i processi, semmai ci saranno, visto che Franco Terlizzi, non è coinvolto in quello di cui è stato accusato. Lo spiega il figlio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ha fatto molto scalpore ieri la notizia deldi Franco, diventato noto grazie alla sua partecipazione all’Isola dei famosi. Se non fosse stato un personaggio noto, del resto, la notizia sarebbe rimasta sulle pagine dei giornali di cronaca ma invece, visto che il suo nome è quello di una persona conosciuta, la cosa è stata ripresa un po’ ovunque. Un clamore mediatico che ha travolto la famiglia di Francoche, come spiega suo figlio, mai si sarebbe aspettata un arresto. Famiglia, quella dell’ex concorrente dell’Isola, che tiene anche a precisare che prima di trarre conclusioni, bisognerebbe attendere l’esito delle indagini e i processi, semmai ci saranno, visto che Franco, non è coinvolto in quello di cui è stato accusato. Lo spiega il figlio di ...

keni68965450 : Franco Terlizzi, ex Isola, arrestato, il figlio Michael, ex GF, lo difende: ”Non sta né in cielo né in terra” - AnielaButt : Franco Terlizzi, ex Isola, arrestato, il figlio Michael, ex GF, lo difende: ”Non sta né in cielo né in terra” -