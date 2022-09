Mélenchon a Roma con Unione Popolare, pugno chiuso insieme a De Magistris al coro "Resistenza!" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma 7 settembre 2022 Durante il comizio di Unione Popolare che si è tenuto a Roma in Piazza dei Consoli, il leader di La France Insoumise Jean - Luc Mélenchon ha iniziato il coro "Resistenza, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022)7 settembre 2022 Durante il comizio diche si è tenuto ain Piazza dei Consoli, il leader di La France Insoumise Jean - Lucha iniziato il"Resistenza, ...

direzioneprc : ??Domani alle 17:30 Jean Luc Melenchon sarà a Roma in sostegno di Luigi De Magistris e di Unione Popolare. L'iniziat… - demagistris : Elezioni, Mèlenchon oggi a Roma per sostenere Unione Popolare: assemblea con de Magistris e i leader di Potere al P… - demagistris : Elezioni 2022, Jean-Luc Melenchon a Roma per incontrare Unione Popolare - TontiSalvatore : RT @CremaschiG: Grande discorso di #Melenchon a Roma Anticapitalismo umanesimo democrazia radicale socialismo Parole senza paura con richi… - Domenic78941661 : RT @CollotMarta: Qualche foto dalla partecipatissima assemblea di @unione_popolare con Jean Luc Melenchon a Roma! -

