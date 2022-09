Marc Marquez, Aragon per rivederlo in sella a Honda? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutti gli appassionati della MotoGP attendono, impazienti, la fine dei guai fisici del pilota spagnolo di Honda che durante la sua carriera ha impreziosito il mondo della classe regina dedicata alle due ruote con vittorie e sfide leggendarie. Marc Marquez potrebbe tornare nell’appuntamento di Aragon? Il diretto interessato ha fatto chiarezza su questa indiscrezione. Le parole di Marc Marquez: “Io ad Aragon? Non è mia priorità…” (Photo credis: MotoGP)“La posizione del braccio adesso è più naturale, soprattutto nelle curve a sinistra. Anche nelle curve a destra va meglio, ma mi manca ancora tanta forza per tenere la posizione giusta per molti giri. Sono contento: adesso sento di avere un braccio affaticato, ma senza dolore. Sono contento perché sono riuscito a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutti gli appassionati della MotoGP attendono, impazienti, la fine dei guai fisici del pilota spagnolo diche durante la sua carriera ha impreziosito il mondo della classe regina dedicata alle due ruote con vittorie e sfide leggendarie.potrebbe tornare nell’appuntamento di? Il diretto interessato ha fatto chiarezza su questa indiscrezione. Le parole di: “Io ad? Non è mia priorità…” (Photo credis: MotoGP)“La posizione del braccio adesso è più naturale, soprattutto nelle curve a sinistra. Anche nelle curve a destra va meglio, ma mi manca ancora tanta forza per tenere la posizione giusta per molti giri. Sono contento: adesso sento di avere un braccio affaticato, ma senza dolore. Sono contento perché sono riuscito a ...

