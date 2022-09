LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: in dieci tentano la fuga, tra cui Pacher e Jungels (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 14.15 Caduta intanto per due corridori nel mezzo del gruppo, proviamo a fare un po’ di ordine. 14.14 Allo stesso tempo in tre cercano di rispondere al tentativo di fuga, per il momento nessuna reazione da parte del gruppo. 14.12 Provano in dieci la fuga, compresi i due corridori appena menzionati; vediamo come si comporta il plotone in questo caso, essendo un attacco da parte in un gruppo più corposo rispetto ai precedenti. 14.08 Provano l’attacco il lussemburghese Bob Jungels (AG2R Citroën Team) e il francese Quentin Pacher (Groupama-FDJ). 14.04 Si ritira l’estone Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). 14.00 Ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 14.15 Caduta intanto per due corridori nel mezzo del gruppo, proviamo a fare un po’ di ordine. 14.14 Allo stesso tempo in tre cercano di rispondere al tentativo di, per il momento nessuna reazione da parte del gruppo. 14.12 Provano inla, compresi i due corridori appena menzionati; vediamo come si comporta il plotone in questo caso, essendo un attacco da parte in un gruppo più corposo rispetto ai precedenti. 14.08 Provano l’attacco il lussemburghese Bob(AG2R Citroën Team) e il francese Quentin(Groupama-FDJ). 14.04 Si ritira l’estone Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). 14.00 Ancora ...

