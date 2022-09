Giro di vite contro i visti agevolati ai russi. Putin: "Reagiremo" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giro di vite contro i visti facilitati ai russi. La Commissione europea ha deciso di sospendere del tutto l'accordo che dal 2007 garantiva loro delle condizioni favorevoli per entrare nell'Ue. «L'agevolazione del visto è un segno di fiducia», ha affermato la presidente dell'Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, fiducia che «la guerra di aggressione della russia ha completamente distrutto». Bruxelles decide dunque una nuova stretta contro Mosca, limitando l'accesso ai turisti che negli scorsi mesi hanno continuato a fare shopping nelle città europee mentre le bombe del Cremlino cadevano sul suolo ucraino. La tematica era stata sollevata dai paesi Baltici, con il supporto di Polonia e Danimarca, e aveva incontrato le resistenze dei grandi paesi Ue, Italia compresa, che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022)difacilitati ai. La Commissione europea ha deciso di sospendere del tutto l'accordo che dal 2007 garantiva loro delle condizioni favorevoli per entrare nell'Ue. «L'agevolazione del visto è un segno di fiducia», ha affermato la presidente dell'Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, fiducia che «la guerra di aggressione dellaa ha completamente distrutto». Bruxelles decide dunque una nuova strettaMosca, limitando l'accesso ai turisti che negli scorsi mesi hanno continuato a fare shopping nelle città europee mentre le bombe del Cremlino cadevano sul suolo ucraino. La tematica era stata sollevata dai paesi Baltici, con il supporto di Polonia e Danimarca, e aveva incontrato le resistenze dei grandi paesi Ue, Italia compresa, che ...

CCanadese : RT @CCanadese: Nuovo giro di vite della Bank of Canada... - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Giro di vite contro i visti agevolati ai russi. Putin: 'Reagiremo' #7settembre - tempoweb : Giro di vite contro i visti agevolati ai russi. Putin: 'Reagiremo' #7settembre - CNewsgroup : Nuovo giro di vite della Bank of Canada... (CNMNG News ????) - CCanadese : Nuovo giro di vite della Bank of Canada... -