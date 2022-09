F1, GP Italia 2022: numeri, statistiche, curiosità. Più della metà dell’attuale griglia è già salita sul podio a Monza! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il “trittico di fine estate” della Formula Uno si concluderà domenica 11 settembre con il Gran Premio d’Italia, pronto a mandare in scena la propria 73ma replica iridata. L’evento ha però una storia ben più antica del Mondiale, poiché l’edizione inaugurale si corse addirittura nel 1921 su un tracciato stradale nei pressi di Montichiari (Brescia). L’autodromo di Monza, alle porte di Milano, era ancora in costruzione e venne completato pochi mesi dopo. La gara traslocò quindi in Brianza a partire dal 1922, dove è rimasta perennemente sino a oggi con la sola eccezione del 1980, quando si corse una tantum a Imola. Il Gran Premio d’Italia è l’unico, assieme a quello di Gran Bretagna, ad aver fatto parte del programma di ogni Mondiale di F1 dal 1950 ai giorni nostri. Va però rimarcato come la gara britannica si sia a lungo alternata tra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il “trittico di fine estate”Formula Uno si concluderà domenica 11 settembre con il Gran Premio d’, pronto a mandare in scena la propria 73ma replica iridata. L’evento ha però una storia ben più antica del Mondiale, poiché l’edizione inaugurale si corse addirittura nel 1921 su un tracciato stradale nei pressi di Montichiari (Brescia). L’autodromo di Monza, alle porte di Milano, era ancora in costruzione e venne completato pochi mesi dopo. La gara traslocò quindi in Brianza a partire dal 1922, dove è rimasta perennemente sino a oggi con la sola eccezione del 1980, quando si corse una tantum a Imola. Il Gran Premio d’è l’unico, assieme a quello di Gran Bretagna, ad aver fatto parte del programma di ogni Mondiale di F1 dal 1950 ai giorni nostri. Va però rimarcato come la gara britannica si sia a lungo alternata tra ...

