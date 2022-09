Darman sarà in concerto a Milano all’Arci Bellezza

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 7 settembre 2022), dopo il successo il Cerchi nel blu tour 2021 che ha portato in giro per tutta Italia la sua musica intima e luminescente, si esibirà live al Circolo Arciospiterà la tappa milanese dell’EUNOMOS TOUR. CIRCOLO ARCIVia Giovanni16/AMartedì 13 settembre 2022 ore 21 Open Act: Sgrò e Ascania Biografia, volto nuovo dell’alternative rock italiano, è pronto a partire per il suo nuovo Eunomos tour 2022, col quale porterà in giro per l’Italia la sua musica intima e luminescente. Il cantautore calabrese di base a Torino, prossimo a lanciare il suo quarto album in studio “Rifugio”, ha già all’attivo tre lavori discografici, tutti pubblicati per l’etichetta Ayawasca Sciamani Musicali: “Four-Leaved Shamrock” 10 novembre 2015, “Segale Cornuta”; 20 ...