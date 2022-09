Cosa fare a Roma nel weekend dal 9 settembre all’11 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ti stai chiedendo ? Allora sei nel posto giusto! Come ogni settimana Tua City Mag ha selezionato alcuni degli eventi più interessanti del fine settimana nella capitale. E, come sempre, ce n’è per tutti i gusti, tutte le tasche e tutte le età. weekend a Roma tra mostre e musei Se vuoi approfittare del prossimo weekend per goderti una bella mostra, ecco qualche consiglio. Ultimi giorni per visitare al MAXXI la mostra Gianni Berengo Gardin, l’occhio come mestiere. Maestro del bianco e nero, della fotografia di reportage e di indagine sociale, in quasi settant’anni di carriera il fotografo ligure ha raccontato con le sue immagini l’Italia dal dopoguerra a oggi, costruendo un patrimonio visivo unico. La mostra, in collaborazione con Contrasto, raccoglie oltre 200 fotografie tra immagini celebri, altre poco note o completamente ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ti stai chiedendo ? Allora sei nel posto giusto! Come ogni settimana Tua City Mag ha selezionato alcuni degli eventi più interessanti del fine settimana nella capitale. E, come sempre, ce n’è per tutti i gusti, tutte le tasche e tutte le età.tra mostre e musei Se vuoi approfittare del prossimoper goderti una bella mostra, ecco qualche consiglio. Ultimi giorni per visitare al MAXXI la mostra Gianni Berengo Gardin, l’occhio come mestiere. Maestro del bianco e nero, della fotografia di reportage e di indagine sociale, in quasi settant’anni di carriera il fotografo ligure ha raccontato con le sue immagini l’Italia dal dopoguerra a oggi, costruendo un patrimonio visivo unico. La mostra, in collaborazione con Contrasto, raccoglie oltre 200 fotografie tra immagini celebri, altre poco note o completamente ...

CarloCalenda : .?@EnricoLetta? ma sei una specie di disco rotto. Ti rendi conto che usi le stesse argomentazioni di Tajani e Salvi… - team_world : ?Non cambierei mai il mio passato, ma se c'è una cosa che forse avrei voluto fare è l'Università, non per studiare,… - gparagone : Quando non sanno cosa fare, dicono 'più Europa, più Europa...' É come stare in un palazzo senza fondamenta e costr… - ciaosonolew : RT @misshseveryday: comunque voi le interviste in cui chiedono dell'orientamento ad harry non le leggete proprio, trattate la cosa come se… - Grizzly67Gaza : @Ariachetira @pbersani @articoloUnoMDP Vi attaccate anche a questo pagliaccio che fa finta di non sapere che l'Ital… -