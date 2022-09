Comune di Legnano: Concorso per 2 Istruttori Tecnici (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Comune di Legnano ha appena indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Tecnico, categoria C, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto il seguente Concorso pubblico: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire al Comune di Legnano esclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di esclusione, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildiha appena indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Tecnico, categoria C, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetto il seguentepubblico:pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire aldiesclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di esclusione, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ...

