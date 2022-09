Brutta tegola per il Napoli, infortunio per Osimhen: le condizioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una vera e propria sventura. In una serata dal sapore speciale per il Napoli, impegnati nell’esordio stagionale in Champions League, ecco che arriva la Brutta notizia: Spalletti dovrà fare a meno di un giocatore perno della sua squadra. Victor Osimhen Napoli Il centravanti partenopeo Victor Osimhen ha dovuto abbandonare il campo prima del previsto durante la sfida europea contro il Liverpool, più precisamente al minuto 41 del primo tempo. Al suo posto, è entrato il cholito Simeone. Per l’attaccante nigeriano, sembra si sia palesato un problema all’adduttore sinistro, probabilmente uno stiramento. Il fatto che l’ex giocatore del Lille stesse già giocando non al massimo delle condizioni fisiche, deve aver peggiorato le cose. Nei prossimi giorni sapremo l’entità ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una vera e propria sventura. In una serata dal sapore speciale per il, impegnati nell’esordio stagionale in Champions League, ecco che arriva lanotizia: Spalletti dovrà fare a meno di un giocatore perno della sua squadra. VictorIl centravanti partenopeo Victorha dovuto abbandonare il campo prima del previsto durante la sfida europea contro il Liverpool, più precisamente al minuto 41 del primo tempo. Al suo posto, è entrato il cholito Simeone. Per l’attaccante nigeriano, sembra si sia palesato un problema all’adduttore sinistro, probabilmente uno stiramento. Il fatto che l’ex giocatore del Lille stesse già giocando non al massimo dellefisiche, deve aver peggiorato le cose. Nei prossimi giorni sapremo l’entità ...

