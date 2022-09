(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il film di Gianni Amelio su Aldosi intitola Il. Non parlerò del film perché non l’ho visto, però il titolo attira la mia attenzione perché cita degli animali (le) e io sono uno zoologo. In diversi scrittiviene definito un mirmecologo. Lo studio degli insetti si chiama entomologia e lesono insetti. Ma lo studiomerita un nome a parte e una branca dell’entomologia è proprio la mirmecologia. Gli studiosi di farfalle sono lepidotterologi, visto che le farfalle sono lepidotteri. Ma perché gli studiosi disono mirmecologi? Il termine deriva da una figura mitologica: i Mirmidoni, un popolo “creato” da Zeus a partire dalle ...

ilfattoblog : Braibanti era davvero il signore delle formiche? Devo fare una precisazione - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Se basta amare molto qualcosa per definirsi specialista, allora Berlusconi è un ginecologo!' @cowboynando #IlSignoreDelle… - ilfattoblog : 'Se basta amare molto qualcosa per definirsi specialista, allora Berlusconi è un ginecologo!' @cowboynando… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Il Signore delle formiche”. Alla Mostra di Venezia, Amelio racconta Braibanti, la cui unica colpa era quella di essere “un… - FarodiRoma : “Il Signore delle formiche”. Alla Mostra di Venezia, Amelio racconta Braibanti, la cui unica colpa era quella di es… -

Spettacolo Gianni Amelio sulle ingiustizie vissute da Aldoperché gay: [...] In concorso ... è stata infatti scritta dalla Milani che all'epoca dell'ideazione del branouna giovanissima ...... abbagliati dalla bravura sovrumana di Favino, hanno dimenticato che il filmanche un incontro -...costruito qualcosa che non ci si aspetterebbe da un film che sarà etichettato sul caso" ,...Gianni Amelio riporta alla luce il caso di Aldo Braibanti per parlare – attraverso una storia di cronaca del finire degli anni ’60 – anche dell’Italia di oggi. L’obiettivo de “Il signore delle formich ...Intervengono: Ambassador Elissa Golberg from Canadian Embassy, Ambassador Ed Llewellyn from British Embassym, Shawn P. Crowley (Chargé d'Affaires ad interim of the United States Embassy), Amy Kazmin ( ...