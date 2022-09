Youth League 2022/2023, risultati e classifiche (Di martedì 6 settembre 2022) Tutto pronto per la fase a gironi di Youth League 2022/2023. Milan, Inter, Napoli e Juventus partono dalla fase a gironi. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del torneo, con un focus sulle italiane e con la speranza di vederle il più lontano possibile. Si parte il 6 settembre con la prima giornata della fase a gironi. GRUPPO A Classifica Ajax Liverpool Rangers Napoli PRIMA GIORNATA – Mercoledì 7 settembreOre 13:00 Ajax-Rangers Ore 14:00 Napoli-Liverpool SECONDA GIORNATA – Martedì 13 settembreOre 15:00 Rangers-Napoli Ore 16:00 Liverpool-Ajax TERZA GIORNATA – Martedì 4 ottobre Ore 15:00 Ajax-Napoli Ore 15:00 Liverpool-Rangers QUARTA GIORNATA – Mercoledì 12 ottobre Ore 15:00 Napoli-Ajax Ore 16:00 Rangers-Liverpool QUINTA GIORNATA – Mercoledì 26 ottobreOre 14;00 Napoli-Rangers Ore 15:00 Ajax-Liverpool SESTA ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Tutto pronto per la fase a gironi di. Milan, Inter, Napoli e Juventus partono dalla fase a gironi. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del torneo, con un focus sulle italiane e con la speranza di vederle il più lontano possibile. Si parte il 6 settembre con la prima giornata della fase a gironi. GRUPPO A Classifica Ajax Liverpool Rangers Napoli PRIMA GIORNATA – Mercoledì 7 settembreOre 13:00 Ajax-Rangers Ore 14:00 Napoli-Liverpool SECONDA GIORNATA – Martedì 13 settembreOre 15:00 Rangers-Napoli Ore 16:00 Liverpool-Ajax TERZA GIORNATA – Martedì 4 ottobre Ore 15:00 Ajax-Napoli Ore 15:00 Liverpool-Rangers QUARTA GIORNATA – Mercoledì 12 ottobre Ore 15:00 Napoli-Ajax Ore 16:00 Rangers-Liverpool QUINTA GIORNATA – Mercoledì 26 ottobreOre 14;00 Napoli-Rangers Ore 15:00 Ajax-Liverpool SESTA ...

forumJuventus : TS: 'Youth League. PSG- Juventus U19, oggi ore 14. I bianconeri mettono in vetrina il talento soffiato proprio al… - _Cubciu_ : RT @GennaroSpinaa: Il girone di Youth League con Salisburgo, Dinamo Zagabria e Chelsea sarà una roba traumatizzante per i nostri. - DavideLusinga : @GalaFan0427 Non convocato, immagino semplice scelta tecnica, in Youth League si possono portare massimo 7 giocatori in panchina - supersonico1986 : La Primavera di Abate sta per affrontare il Salisburgo, finalista della Youth League lo scorso anno. Non penso serva aggiungere altro. - sportli26181512 : Youth League, le formazioni ufficiali di Salisburgo e Milan: Alle 15 si scende in campo per il primo match di Youth… -