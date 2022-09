US Open 2022: programma e tutti gli orari giorno per giorno (Di martedì 6 settembre 2022) Nella splendida cornice di Flushing Meadows, New York City, parte l’ultimo slam della stagione tennistica, gli Us Open 2022. Un’edizione piena di incertezza, con tanti nomi, sia nel maschile che nel femminile, pronti a succedere a Daniil Medvedev ed Emma Raducani nell’albo d’oro del torneo a stelle e strisce. Qui troverete, giorno per giorno, tutti i programmi e gli orari della manifestazione.TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY programma E orari US Open 2022 MARTEDI 6 SETTEMBRE LUNEDI 5 SETTEMBRE DOMENICA 4 SETTEMBRE SABATO 3 SETTEMBRE VENERDI 2 SETTEMBRE GIOVEDI 1 SETTEMBRE MERCOLEDI 31 AGOSTO MARTEDI’ 30 AGOSTO LUNEDI’ 29 AGOSTO ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Nella splendida cornice di Flushing Meadows, New York City, parte l’ultimo slam della stagione tennistica, gli Us. Un’edizione piena di incertezza, con tanti nomi, sia nel maschile che nel femminile, pronti a succedere a Daniil Medvedev ed Emma Raducani nell’albo d’oro del torneo a stelle e strisce. Qui troverete,peri programmi e glidella manifestazione.TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYUSMARTEDI 6 SETTEMBRE LUNEDI 5 SETTEMBRE DOMENICA 4 SETTEMBRE SABATO 3 SETTEMBRE VENERDI 2 SETTEMBRE GIOVEDI 1 SETTEMBRE MERCOLEDI 31 AGOSTO MARTEDI’ 30 AGOSTO LUNEDI’ 29 AGOSTO ...

