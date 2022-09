Tiro a volo | Europei 2022 | l’Italia dello skeet juniores chiude con un oro e un bronzo nelle prove a squadre

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) Aglidi, che attende con fiducia l’inizio delle gareseniores, può intanto sorridere per altre due medaglie arrivate dagli. Stessa specialità, ma format diverso: quello delle gare adella categoria giovanile. Bottino: un oro e un. Il gradino più alto del podio, al maschile, se lo sono presi Andrea Galardini, Marco Coco e Francesco Bernardini battendo in una finale palpitante e risoltasi allo shoot off, 11-10, dopo il 5-5 dei piattelli regolamentari, la Germania (Lange-Krause-Kellinghaus); in un quadro dei medagliati completato daldella Grecia che ha piegato 6-2 la Repubblica Ceca. Il terzo posto invece, al femminile, è stato ...