The Banshees of Inisherin | con Colin Farrel ha ottenuto una standing ovation di 13 minuti

Colin Farrell è tornato alla Mostra del Cinema di Venezia con The Banshees of Inisherin, un film misterioso su due amici che cessano di essere tali da un giorno all'altro, e la cui fine della relazione porta con sé ogni sorta di problemi che iniziano a colpire la loro piccola comunità balneare in Irlanda. Il progetto segna anche il ritorno del regista Martin McDonagh, con il quale Colin Farrell ha già lavorato nel film In Bruges, un altro thriller onirico che segue un uomo che deve fuggire e nascondersi in una città belga dopo aver commesso un omicidio, così come in 7 psicopatici, che segue uno scrittore che viene accidentalmente coinvolto nel mondo della criminalità. Il film ha sorpreso con un primo trailer che viaggia indietro nel tempo, in un'epoca in cui la vita era più semplice, ...

