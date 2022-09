(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) –di, 6della combinazione vincente del concorso: 11, 13, 19, 34, 49, 52. Numero Jolly: 37. Numero Superstar: 27. Nessun 6 né 5+1 sono stati realizzati nel concorso di, realizzati invece sette ‘5’ che vincono 38.139 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 267,6 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

corona_tweet : RT @pleccese: Superenalotto oggi estrazione, numeri 6 settembre 2022 ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Superenalotto oggi estrazione, numeri 6 settembre 2022 ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Superenalotto oggi estrazione, numeri 6 settembre 2022 - - pleccese : Superenalotto oggi estrazione, numeri 6 settembre 2022 ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Superenalotto oggi estrazione, numeri 6 settembre 2022 ??Leggi di più su -

di, 6 settembre 2022, estrazione della combinazione vincente del concorso: 11, 13, 19, 34, 49, 52. Numero Jolly: 37. Numero Superstar: 27. Nessun 6 né 5+1 sono stati realizzati nel ...LOTTO E, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DIDopo il, diamo voce e spazio ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto , intraprendendo di conseguenza il nostro abituale viaggio fra le lotterie del giorno. Per controllare nel ...Il Concorso SuperEnalotto - SuperStar n° 107 di martedì 6 settembre 2022 non porta il '6' e il jackpot sale a 267,6 milioni di euro.Nessun “6”, nè “5+1” al concorso odierno del Superenalotto. Il jackpot per il “6” sale a 267.600.000,00 euro.Questa la combinazione vincente del concorso di oggi del SUPERENALOTTO: 11, 13, 19, […] Nes ...