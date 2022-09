Sotto la crosta terrestre c’è un tesoro dal valore incalcolabile | ma cos’è davvero?

Leggi su computermagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) Si troverebbe nei pressi del nucleoe risulterebbe uno strato assai fitto di diamanti: questa l’ipotesi di un gruppo di ricercatori della Arizona State University, al lavoro per cercare di far luce sui misteri di una delle aree della Terra più inesplorate nella storia della Geofisica, Geochimica e Geologia. Scopriamo i dettagli. Lo studio è condotto da un gruppo di ricerca dell’Arizona State University – ComputerMagazine.itIl nucleo interno del nostro pianeta Terra è da sempre un argomento in grado di accendere gli interessi, le curiosità e le fantasie più sfrenate di geofisici, geochimici, geologi ed appassionati. Lo è stato in ogni tempo ed in ogni luogo, anche per la sua particolarità di essere assai difficilmente esplorabile per via delle elevatissime temperature che “bruciano” al suo interno. Anche per questo motivo, nel corso dei ...