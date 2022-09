Quando escono i biglietti di Monza-Juventus: cosa aspettarsi a stretto giro (Di martedì 6 settembre 2022) Non sono pochi i tifosi che si chiedono Quando escono i biglietti di Monza-Juventus. Già, perché come si può notare all’interno del sito della compagine brianzola, al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono ancora in vendita i ticket destinati sia ai tifosi locali, sia per quelli ospiti. Una situazione che, come spesso vi indichiamo in circostanze simili, dovrà essere monitorata non giorno dopo giorno, ma ora dopo ora. Anche perché la partita è in programma tra poco più di dieci giorni. cosa sappiamo su Quando escono i biglietti di Monza-Juventus Quali sono le dritte che possiamo fornire al momento a chi si chiede Quando escono i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Non sono pochi i tifosi che si chiedonodi. Già, perché come si può notare all’interno del sito della compagine brianzola, al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono ancora in vendita i ticket destinati sia ai tifosi locali, sia per quelli ospiti. Una situazione che, come spesso vi indichiamo in circostanze simili, dovrà essere monitorata non giorno dopo giorno, ma ora dopo ora. Anche perché la partita è in programma tra poco più di dieci giorni.sappiamo sudiQuali sono le dritte che possiamo fornire al momento a chi si chiedei ...

