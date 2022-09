Pamela Prati torna al GF VIP: non è più claustrofobica ? (Di martedì 6 settembre 2022) Sia subito ben chiara una cosa: per gli assettai del trash la presenza di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello VIP 7 è un toccasana. E’ tutto quello che dopo due anni e mezzo di pandemia si merita chi vuole tornare a quel prima, il prima in cui il nostro più grande problema era andare a caccia del vero Mark Caltagirone. Quel prima in cui non sapevamo cosa fosse un tampone rapido o molecolare, quel prima in cui Pamela Prati chiamava un taxi e arrivava subito, senza rischiare che fossero in sciopero. E forse questo ritorno a qualche anno fa, a quel prima, con l’entrata nella casa di Pamela Prati, ci farà bene. Sarà un dejavu di quelli che possono far bene al cuore oppure spezzarlo per sempre. Già perchè la domanda sorge spontanea. Come farà Pamela ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 settembre 2022) Sia subito ben chiara una cosa: per gli assettai del trash la presenza dinella casa del Grande Fratello VIP 7 è un toccasana. E’ tutto quello che dopo due anni e mezzo di pandemia si merita chi vuolere a quel prima, il prima in cui il nostro più grande problema era andare a caccia del vero Mark Caltagirone. Quel prima in cui non sapevamo cosa fosse un tampone rapido o molecolare, quel prima in cuichiamava un taxi e arrivava subito, senza rischiare che fossero in sciopero. E forse questo ritorno a qualche anno fa, a quel prima, con l’entrata nella casa di, ci farà bene. Sarà un dejavu di quelli che possono far bene al cuore oppure spezzarlo per sempre. Già perchè la domanda sorge spontanea. Come farà...

