Liverpool | Alisson | 'Spalletti grande allenatore | il Napoli non è quello del 2018'

SportdelSud : ???? #Alisson Becker, portiere del #Liverpool, ha rilasciato un'intervista al sito del club alla vigilia del match d… - sscalcionapoli1 : Liverpool, Alisson: “Napoli una big con giovani talentuosi. Spalletti? Un grande. Sulla parata del 2018…”… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Alisson: 'Partita difficile col Napoli, gli azzurri stanno facendo bene e hanno un grande allenatore, dobbi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Alisson: 'Partita difficile col Napoli, gli azzurri stanno facendo bene e hanno un grande allenatore, dobbi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Alisson: 'Partita difficile col Napoli, gli azzurri stanno facendo bene e hanno un grande allenatore, dobbi… -

Il portiere delBecker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale dei reds. Ali, prima partita di Champions League della stagione: è qui che il programma inizia davvero a ...Ilappena perde palla ti salta addosso per farti prendere le distanze. Non si va in campo ... Sono molto felice di rivedere in campo Salah eperché sono stato fortunato e li ho potuti ...Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Liverpool.com. Ecco un estratto: Sul Napoli e sull'inizio di ...Luciano Spalletti è pronto. Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia di domani sera contro il Liverpool di Klopp. Queste le sue parole: CHAMPIONS - "Dovrò portare il tutore per un mese e dovrò fa ...