"Liberi dal gas russo tra tre anni". Per l'inverno serve un miracolo (Di martedì 6 settembre 2022) I 20 miliardi di metri cubi di gas provenienti dalla Russia e importati da Eni saranno sostituiti al 50% a partire da questo inverno, all'80% nel 2024 e al 100% nel corso del 2025. Questa la scaletta degli interventi programmati, riassunta da Guido Brusco, Chief Operating Officer Natural Resources del gruppo Eni, presente oggi a un incontro nell'ambito di Gastech, il salone internazionale del gas in corso a Milano

