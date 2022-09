Le t A T u tornano a cantare insieme dopo dieci anni

(Di martedì 6 settembre 2022) L’iconico duo t.A.T.u torna a più didal loro scioglimento asul palco: la reunion è avvenuta a Minsk. Le t.A.T.u,Photo Credits: www.elsiglodetorreon.com.mxPiù difa si erano separate per divergente interne del gruppo. Ma Le t.A.T.ua far sognare i fan che mai si sono rassegnati alla loro separazione. Lo scorso 3 settembre Lena Katina e Julia Volkova, il nome delle componenti dell’iconico gruppo dei primidel 2000, si sono esibitecome ai vecchi tempi. Intorno ai primi2000, infatti, il duo russo finto lesbo aveva scalato le classifiche del tempo con due brani divenuti, in ...

