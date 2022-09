Le t A T u tornano a cantare insieme dopo 10 anni | la reunion all’Ovion Show a Minsk

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Lo scorso 3 settembre Lena Katina e Julia Volkova sono tornate a esibirsi. Nei primi2000 le t.A.T.u, duo russo finto lesbo, avevano scalato le classifiche globali con successi come All The Things She Said, Not Gonna Get Us e All About Us. Da più di dieci, poi, si erano separate per “gravi divergenze interne al gruppo”. Pochi giorni fa la loro performance sul palco dell’Ovion, aessere diventate emblemi della lotta per i diritti LGBT, (ormai vent’fa) le due artiste si erano rivelate essere un’operazione di marketing del manager Ivan Šapovalov e una di loro, nel tempo, ha anche rilasciato commenti omofobi alla Tv russa. Tutta apparenza, insomma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.