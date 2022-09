Lazio, per il Flamino Lotito fa sul serio: inviati i documenti via PEC | Serie A (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 12:43:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Stavolta Lotito fa sul serio per il Flaminio. Come scrive oggi Repubblica il presidente della Lazio ha inviato giovedì scorso via PEC ha inviato al Comune di Roma tutta la documentazione necessaria per impegnare la società a rilevare l’impianto. In passato il tema dello storico stadio lungo viale Tiziano, nel quartiere di Roma da cui prende l’attuale nome, è ciclicamente riemerso – soprattutto a ridosso delle scadenze elettorali – per poi tornare presto nel dimenticatoio. Questo atto ufficiale da parte del patron sembra invece prefigurare una finale diverso alla questione. L’iter burocratico potrebbe effettivamente andare avanti positivamente per il club biancoceleste, che vanta una precedenza nei ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 12:43:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Stavoltafa sulper il Flaminio. Come scrive oggi Repubblica il presidente dellaha inviato giovedì scorso via PEC ha inviato al Comune di Roma tutta la documentazione necessaria per impegnare la società a rilevare l’impianto. In passato il tema dello storico stadio lungo viale Tiziano, nel quartiere di Roma da cui prende l’attuale nome, è ciclicamente riemerso – soprattutto a ridosso delle scadenze elettorali – per poi tornare presto nel dimenticatoio. Questo atto ufficiale da parte del patron sembra invece prefigurare una finale diverso alla questione. L’iter burocratico potrebbe effettivamente andare avanti positivamente per il club biancoceleste, che vanta una precedenza nei ...

