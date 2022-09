La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi: prolungata la campagna abbonamenti (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “I tifosi la nostra forza, la nostra voce! Siete voi il nostro ‘Dodicesimo Uomo’”. Nell’ottica di rilanciare il sodalizio vincente Juve Stabia-tifosi, la società vuole andare incontro alle esigenze dei nostri sostenitori e ha così deciso di prolungare la campagna abbonamenti ‘Dodicesiomo Uomo’ fino alla gara con la Viterbese di sabato 24 settembre 2022. Lo stadio Romeo Menti è da sempre stato un fortino, uno stadio caldo dal tifo eccezionale. Vedere il Menti pieno, gremito in ogni ordine di posto, sentire la Vostra voce per 90 minuti e oltre sostenere colori gialloblù, è anche l’obiettivo, un motivo d’orgoglio. Il club del Presidente Andrea Langella, vuole fare un ulteriore regalo e, infatti, proprio fino al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – “Ila nostra forza, la nostra voce! Siete voi il nostro ‘Dodicesimo Uomo’”. Nell’ottica di rilanciare il sodalizio vincente, la società vuole andare incontro alle esigenze dei nostri sostenitori e ha così deciso di prolungare la‘Dodicesiomo Uomo’ fino alla gara con la Viterbese di sabato 24 settembre 2022. Lo stadio Romeo Menti è da sempre stato un fortino, uno stadio caldo dal tifo eccezionale. Vedere il Menti pieno, gremito in ogni ordine di posto, sentire la Vostra voce per 90 minuti e oltre sostenere colori gialloblù, è anche l’obiettivo, un motivo d’orgoglio. Il club del Presidente Andrea Langella, vuole fare un ulteriore regalo e, infatti, proprio fino al ...

